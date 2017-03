La banlieue par Cabrera

L’association Documentaire sur grand écran rassemble en un DVD les films réalisés par Dominique Cabrera à ses débuts, tous portant sur la banlieue. Outre J’ai droit à la parole, son tout premier documentaire inédit, réalisé en 1981, est ici proposé l’ensemble de ses films entre 1990 et 1994, d’Un balcon au Val-Fourré à Une poste à La Courneuve. Outre qu’ils témoignent de la naissance d’une cinéaste et de son regard aiguisé, ils constituent une extraordinaire immersion dans ces lieux de vie intense malgré la pauvreté et la relégation. Vingt-cinq ans plus tard, il est aussi frappant de constater que ces films résonnent avec notre actualité. On ne saurait trop recommander cette édition en DVD du travail de Dominique Cabrera, dont Chris Marker a dit : « Il y a des auteurs doués, il en est peu de complets, en voilà un. »

Il était une fois la banlieue, Dominique Cabrera, Documentaire sur grand écran, 1 DVD.