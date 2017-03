La renaissance de « Têtu »

Plus d’un an après sa disparition des kiosques, le magazine a reparu.

Plus d’un an après sa disparition des kiosques et sa liquidation judiciaire, le magazine Têtu a reparu. Un numéro de reprise avec une interview d’Emmanuel Macron (lequel avait dû faire une sortie, il y a quelques semaines, pour démentir les rumeurs autour de sa relation avec Mathieu Gallet, président de Radio France). Le journal, qui accueille 500 000 visiteurs uniques sur son site, vise une diffusion de 50 000 exemplaires, après une levée de fonds de 300 000 euros en 2016 et sa reprise par la start-up iDyls (créatrice de l’appli de rencontres So Têtu), sous la houlette de Julien Maquaire. Avec une dizaine de personnes, Têtu entend maintenant « repositionner le titre comme un acteur important sur les questions politiques » et proposer un « journalisme de solutions ».