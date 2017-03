Un programme qui prolonge et durcit la ligne libérale du mandat qui s’achève.

Sans surprise, le programme économique d’Emmanuel Macron, révélé le 24 février, prolonge et durcit la ligne libérale du mandat qui s’achève. L’ancien ministre de ­l’Économie veut poursuivre sa chasse au « coût » du travail en empilant des mesures de dumping fiscal. Il promet en particulier de pérenniser et d’accroître les baisses de cotisations sociales sur les bas salaires (le fameux CICE, qui a fait la preuve de son inefficacité). Il rabotera aussi l’impôt sur la fortune et fera tomber l’impôt sur les…