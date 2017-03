Le 29 mars 1947, les Malgaches se révoltent pour l’indépendance.

Le gouvernement et les organes de presse sont restés, à l’époque, plutôt silencieux. Le 29 mars 1947, trois ans avant que les Malgaches se libèrent de l’emprise coloniale française, une révolte jaillit sur tout le territoire. Elle est réprimée par l’armée à coups de tortures, d’incendies de villages et d’exécutions sommaires. Dès le printemps 1946, Joseph Raseta et Joseph Ravoahangy, membres du Mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM), déposent une proposition de loi à l’Assemblée nationale,…