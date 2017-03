Mélenchon-Hamon : Les causes de la division

Il n’y aura pas d’accord entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Ni l’un ni l’autre n’envisageait la possibilité d’une candidature commune pour quatre raisons, au moins.

La séquence est close. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont tous deux mis un terme, dimanche 26 février, au feuilleton qui durait depuis un mois. Les deux candidats ont reconnu, le premier sur TF1, le second dans un message sur Facebook, s’être rencontrés discrètement deux jours plus tôt dans un restaurant chilien de la capitale pour un dîner en tête-à-tête. « Je n’ai pas été surpris qu’il me confirme sa candidature et il ne l’a pas été que je lui confirme la mienne », écrit le candidat de la France…