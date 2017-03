Avec le Lady Quartet, l’organiste Rhoda Scott confronte son swing aux techniques d’improvisation de la génération montante. Rencontre.

C’est toujours un peu magique d’entrer dans un club à un autre moment qu’à un concert. Comme une visite de plateau, une lumière « ni jour ni nuit », un temps suspendu. Rhoda Scott ne devait pas jouer au Sunset le soir même. Mais elle recevait dans ce lieu célèbre de la rue des Lombards, un début d’après-midi de février, grignotant sur le pouce avec sa fille et son attachée de presse. Le Sunset et le New Morning se sont associés pour lancer We free Queens. Cette production discographique avec le Lady…