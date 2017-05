Dans un essai collectif, chercheurs et acteurs de terrain remettent en cause un certain nombre d’idées reçues.

Cet ouvrage ne pouvait pas mieux tomber. En pleine campagne présidentielle, alors que le vote Front national est de plus en plus inquiétant, les éditions CNRS publient une étude sur les nouvelles relégations territoriales. Sous la direction d’Esther Benbassa et de Jean-Christophe Attias, des chercheurs et des acteurs de terrain nous font partager leurs analyses sur ces « relégations » géographiques qui constituent le principal terreau de l’extrême droite. Le concept de périurbain, cher à Christophe…