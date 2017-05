La nature sensible d’Annie Dillard

Les éditions Christian Bourgois publient en format poche cinq livres de l’auteure américaine. L’occasion de redécouvrir une plume exigeante et contemplative.

L’année dernière, les éditions Christian Bourgois fêtaient leur cinquantième anniversaire. Pour commémorer l’événement, un catalogue remanié fut édité, une soirée spéciale organisée au Théâtre de l’Odéon, à Paris, et, à New York, au service culturel de l’Ambassade de France, une rencontre célébrant Bourgois comme un « passeur de littérature étrangère ». Passeur de littérature étrangère, l’éditeur le fut effectivement toute sa vie. Au catalogue, ­Antonio Tabucchi, Roberto Bolaño, Fernando Pessoa et beaucoup…