« Les discours publics homophobes libèrent les passages à l’acte »

Joël Deumier présente les grandes lignes du rapport annuel de SOS Homophobie. Où l’on constate une remontée inquiétante des agressions physiques et verbales.

Aucune statistique officielle ne recense les actes et propos homophobes. L’élargissement, par une loi de novembre 2016, de la compétence de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme à « la haine anti-LGBT » (Dilcrah) permettra bientôt de connaître le nombre de plaintes déposées pour actes et insultes LGBTphobes. Mais, pour l’instant, seul le rapport de SOS Homo-phobie, à partir des témoignages recueillis sur sa ligne d’écoute, révèle la tendance en France [^1]. Un…