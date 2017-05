Nicolas Lebourg : « Une défaite pour Marine Le Pen, une victoire pour l’extrême droite »

Nicolas Lebourg analyse la refondation annoncée du FN entre l’échec de sa candidate et la campagne des législatives.

En 2002, Jean-Marie Le Pen perd face à Jacques Chirac au second tour de la présidentielle avec 5,5 millions de voix. Le 7 mai 2017, Marine Le Pen perd face à Emmanuel Macron, mais avec plus de 10 millions de voix. Elle écrase donc le record historique du Front national et double le score de son père. Si sa défaite, ajoutée à sa prestation déplorable lors du débat de l’entre-deux tours, lance les règlements de comptes internes, l’extrême droite n’en poursuit pas moins son inquiétante progression dans la…