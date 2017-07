« L’homme qui marche », l’universel en mouvement

Le chef-d’œuvre de Giacometti renvoie celui qui le regarde à sa propre condition humaine et à l’absurdité de celle-ci.

Il a une curieuse position, cet « homme qui marche ». Le torse un peu trop incliné vers l’avant, comme s’il essayait, mais en vain, de soulever sa jambe arrière. Impossible de l’extirper de la cimaise dans laquelle le sculpteur, Alberto Giacometti, l’a engluée. Entre la tête qui avance et ce pied qui résiste, la tension résonne dans ce frêle corps de bronze. Elle le fait entrer en mouvement. Il y a du Beckett – dont Giacometti fut l’ami de vingt ans – dans cet homme qui marche, immobile, sous nos yeux. Il nous renvoie à la condition humaine et à son absurdité. Nous dit que l’homme a beau vouloir avancer, il est entravé par les semelles de plomb de son destin – ou qu’en dépit de celles-ci ce pauvre diable ne cesse jamais de vouloir avancer quand même… « Être debout, marcher », c’est, selon Giacometti, « le propre de l’homme ». Lui-même en fut empêché, peu avant la réalisation, en 1947, de son premier « homme qui marche » – il y en aura d’autres, de tailles diverses. En 1938, un accident de voiture lui laisse un pied fracturé. L’histoire raconte qu’étrangement le sculpteur rechigne à sa rééducation, désire garder le plâtre plus longtemps que prévu. « [Il] a été très heureux quand il a su que son opération le laisserait boiteux », affirmera plus tard le poète Jean Genet, qui voit dans ces pieds disproportionnés, caractéristiques de la statuaire giacomettienne, de « fabuleux pieds bots ».