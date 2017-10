Jazz : Clermont tient tête

Du 24 au 28 octobre, Clermont-Ferrand fêtera les 30 ans de Jazz en tête, un festival à l’ambiance familiale qui mêle valeurs sûres et jeunes talents.

Loin de la cohue (f)estivalière, la rentrée dans le rétro et en amont de la Toussaint, depuis trois décennies, chaque année, la ville de Clermont-Ferrand vit le jazz en grand. « La tête droite, le cœur chaloupé » pourrait être la devise de ce festival justement nommé Jazz en tête. Le jazz, Xavier Felgeyrolles et sa fine équipe de mélomanes avertis l’ont bien à l’esprit. Pour le fondateur et directeur artistique de la manifestation, ardent défenseur d’un jazz « qui sait d’où il vient » (dixit Thelonious…