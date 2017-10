« L'Assemblée », de Mariana Otero : « Le personnage principal, c’est la parole »

Mariana Otero figure parmi les documentaristes les plus passionnants. Depuis plusieurs films, nous l’accompagnons, et c’est naturellement que nous lui avons proposé la rédaction en chef de ce numéro à l'occasion de la sortie de son film L'Assemblée sur Nuit debout.

Histoire d’un secret, Entre nos mains, À ciel ouvert, et aujourd’hui L’Assemblée. Mariana Otero figure parmi les documentaristes les plus passionnants. Depuis plusieurs films, nous l’accompagnons, et c’est naturellement que nous lui avons proposé la rédaction en chef de ce numéro, ce qu’elle a fait avec beaucoup d’intérêt et de sérieux – qu’elle en soit ici chaleureusement remerciée. L’an dernier, dès les premiers jours de Nuit debout – mouvement que nous avons amplement suivi –, Mariana Otero a pris sa…