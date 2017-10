Romanès, c’est reparti !

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Le cirque Romanès et Politis, c’est une vieille histoire d’amitié. La joyeuse troupe présente son nouveau spectacle samedi prochain à 16 heures et à 20 h 30. Politis sera fidèle au rendez-vous. Le chapiteau coloré est de nouveau arrimé dans le square Parodi, près de la porte Maillot, dans le XVIe arrondissement parisien. On nous annonce « une tempête de joie » pour ce spectacle au titre prometteur : Les nomades tracent les chemins du ciel. Sur le rythme endiablé de la musique tzigane, la famille Romanès et quelques invités racontent l’histoire de leur peuple.

Plus d’infos : cirqueromanes.com