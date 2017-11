Ça bouge dans l’animation française

Kirikou et après… relate l’âge d’or, ces vingt dernières années, du cinéma d’animation français. Et s’interroge sur la suite, dans un univers où la concurrence s’intensifie.

Folimage au même niveau que Pixar : Jacques-Rémy Girerd, directeur du studio d’animation installé à Valence (Drôme), raconte qu’un jour où il était invité au Japon pour une master class on l’avait installé à côté d’un patron du studio californien. Le producteur et réalisateur de La Prophétie des grenouilles et de Tante Hilda ! traité d’égal à égal avec celui de Toy Story et de Cars ? C’est que la France est un grand pays d’animation, comme les États-Unis et le Japon. Elle a le savoir-faire, des auteurs,…