Ces inégalités qui nous empoisonnent

Le lien entre inégalités sociales et protection de l’environnement est absent du débat public. Le comprendre est pourtant crucial, estime Lucas Chancel.

Opposer le social et l’écologie est un réflexe qui a la vie dure, bien au-delà des « bonnets rouges » et de leur colère noire contre la « taxe carbone ». C’est pour tordre le cou à cette opposition simpliste que Lucas Chancel, chercheur au Laboratoire sur les inégalités mondiales (World Inequality Lab), reprend par le menu les développements des études mondiales sur les inégalités sociales et le changement climatique. Les premières nourrissent le second et la résolution des unes ne se fera pas sans une…