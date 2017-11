Pour le politologue Olivier Le Cour Grandmaison, le vocable « islamo-gauchiste » permet de nier l’islamophobie.

L’expression « islamo-gauchiste » n’est pas du tout nouvelle, et ce qu’elle désigne l’est moins encore. On trouve dès les années 1920-1930, du côté de ceux qui défendent l’empire français, des accusations à l’endroit des communistes et de l’Internationale communiste, à qui l’on reproche de soutenir les musulmans dans un combat anticolonialiste. Aujourd’hui, le syntagme « islamo-gauchisme » me semble faire partie de ce qu’on pourrait nommer, à la suite de Deleuze, un concept « dent creuse ». Concept qui…