Libye : des Migrants vendus aux enchères

Le 15 novembre, CNN diffuse des images d’un « marché aux esclaves » qui font le tour du monde. Sur la vidéo, tournée en caméra cachée, on voit la vente aux enchères de migrants africains, achetés à 700 dinars libyens (435 euros). En avril dernier, l’Organisation internationale pour les migrations avait tiré le signal d’alarme, soulignant que la traite des humains devenait une pratique de plus en plus fréquente en Libye. Face à l’indignation nationale, une manifestation non autorisée avait lieu le 18 novembre à Paris et une autre est prévue le 24 novembre.