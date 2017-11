Metz : La paix dans le chaos

Le troisième album de Metz, comme les précédents, est un pur concentré d’énergie brute, qui transcende les genres et emporte l’auditeur.

Le troisième album de Metz, Strange Peace, arrive à point. Pour ceux qui ressentiraient une sorte de lassitude devant une production trop souvent pâle et sans saveur, une tendance intimiste qui ne réussit pas à faire partager son malaise, des disques qui passent sans réellement laisser de traces, et qui éprouveraient le besoin, à l’opposé, d’une musique qui explose et emporte tout sur son passage. Ce trio canadien ne cache pas ses intentions : « J’aime faire une musique qui cogne aux tripes », déclare le…