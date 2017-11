Rassemblement à Paris : « Libérez les Africains ! Libérez les Subsahariens ! »

C rime contre l'humanité » . L'expression est inscrite sur de nombreuses pancartes, ce vendredi 24 novembre, lors du second rassemblement contre l'esclavage en Libye. Contrairement à ce qui était prévu, l'événement, co-organisé par une vingtaine d'associations, ne se déroule pas devant l'ambassade du pays accusé d'organiser la traite d'êtres humains, comme le montrait le reportage de CNN publié le 14 novembre – une situation dénoncée depuis plusieurs mois par l'Organisation internationale des migrations, par Joanne Liu, présidente de MSF, par la procureure de la Cour pénale internationale (CPI) et par d'autres associations.

Les forces de l'ordre ont en effet barré l'entrée de la rue Chasseloup-Laubat, dans le XVe arrondissement. « Mais ils ont tout bloqué, je suis choquée ! », décrit, surprise, une jeune manifestante au téléphone à son amie, encore dans les transports en commun. Pour cause, ce rassemblement était autorisé par la préfecture de police de Paris et donc vivement surveillé, contrairement au premier organisé sur les Champs-Élysées, samedi 18 novembre, lancé à l'appel du journaliste Claudy Siar.

« Libérez les Africains, libérez les Subsahariens ! », le refrain chanté par la Coordination des sans-papiers 75, qui arrive en frappant des mains, fait tourner les têtes des dizaines de personnes postées entre une affiche orange, marquée d'un « Épris de liberté, réduits à l'esclavage – Europe, complice de crimes », et la ligne rangée de CRS.

En direct du rassemblement contre l'esclavage en Libye, co-organisé par plus de vingt collectifs, rue Chasseloup Laubat. #EsclavageEnLibye pic.twitter.com/7hnTHE7E5C — Hugo Boursier (@HugoBoursier) 24 novembre 2017

Vers 16h30, un cercle se forme pour laisser de l'espace aux prises de paroles. Tour à tour, les collectifs qui ont organisé le rassemblement vont exprimer leur colère face à cette situation intolérable, dont les causes – l'intervention militaire de 2011 en Libye, le racisme contre les Noirs en Afrique du Nord, la coopération sécuritaire entre l'Union européenne et le pays livré au chaos depuis la mort de Kadhafi, vont être rappelées pendant toute la fin d'après-midi. Le rappeur Rost lance : « Nous organisons cette manifestation pour arriver à une vraie coordination. Le but ? Avoir plus de force et plus d'impact. » Les applaudissements retentissent. « Nous sommes vendredi, et l'ambassade de Libye est encore ouverte. Nous voulons qu'une délégation entende nos cris, et aille à notre rencontre », poursuit-il, le discours cadencé par les « Solidarité ! Solidarité ! » de la foule qui l'entoure. Aucune délégation ne viendra.

Intervention de Rost qui condamne la coopération sécuritaire française avec la Libye et l'inaction des présidents africains @rostOfficiel pic.twitter.com/57D7aiiRBq — Hugo Boursier (@HugoBoursier) 24 novembre 2017