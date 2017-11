Retour d’un roi du funk

Le nouvel album du bassiste Bootsy Collins enchante par son entrain et sa générosité, embrassant plusieurs décennies de musique afro-américaine.

En 1997, le Rock & Roll Hall of Fame, célèbre institution qui récompense les artistes de la musique populaire américaine, inscrit à son palmarès le génial collectif de funk Parliament/Funkadelic/P-Funk. Une quinzaine de musiciens entrent en scène. Il y a Bernie Worrell, le poète claviériste ; Garry Shider, le guitariste ; George Clinton, le leader/chanteur/compositeur aux dreadlocks colorées et à la cape de fourrure ; et Bootsy Collins, bassiste, arborant ses fameuses lunettes en étoiles, son chapeau et…