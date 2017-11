[VIDÉO] « La catastrophe climatique, un défi pour l’imagination, un défi pour l’action »

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Au-delà des catastrophes actuelles, des COP ou des turpitudes d’un Trump et de ses alliés de fait, que révèle le dérèglement climatique ? Qu'est-ce que l'urgence ? Quelles sont les urgences ? Quand l'urgence déclenche-t-elle l’action et quand est-ce qu'elle la paralyse ? Comment combiner l’urgence et les transitions qui s’inscrivent dans d’autres temporalités ?

Avons-nous dix ans devant nous, ou trois ? Est-il trop tard pour éviter des bouleversements majeurs ? À quoi sert ce que nous pouvons encore faire ? Comment vivre avec les effets du réchauffement : cyclones, inondations, sécheresses, migrations massives, pertes humaines et sociales, réduction de la biodiversité, agriculture menacée… ?

Comment favoriser un sursaut face à des événements longtemps jugés improbables et qui deviennent le quotidien d’un monde exténué ? Quelles seraient les premières mesures radicales nécessaires ? Et quelles expériences alternatives, quelles désobéissances et quelles résistances pour freiner le réchauffement et inventer des sociétés encore désirables ?

Le 10 novembre, Politis et Attac ont organisé une rencontre autour de ces questions. Visionnez les vidéos des tables rondes ci-dessous.

Introduction

L’effondrement c’est maintenant ? Geneviève Azam (membre du conseil scientifique d’Attac)

Quelles pistes pour l’action ? Pablo Solon (ancien ambassadeur climat de la Bolivie)

Table ronde 1

Comment se saisir de l’alerte des scientifiques ?

Débat avec Hervé Le Treut (climatologue, directeur de l’IPSL) et Txetx Etcheverry (cofondateur d’Alternatiba)

Table ronde 2

Comment penser l’effondrement pour agir et habiter la Terre

Débat avec Christophe Bonneuil (historien des sciences, directeur de la collection Anthropocène au Seuil) et Marie Toussaint (juriste, présidente de Notre affaire à tous)

Table ronde 3

Les migrations comme symptômes du « grand dérangement »

Débat avec François Gemenne (géopolitologue, Université de Liège) et Christel Cournil (maitresse de conférence en droit public, Université Paris 13)

Table ronde 4

La sortie des énergies fossiles : c’est pour quand ?

Débat avec Maxime Combes (économiste, Attac) et Victoire Guillonneau (350.org)