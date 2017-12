Les big bands ont le blues

En jazz, les orchestres de grande taille survivent dans un contexte économique particulièrement fragile. Pourtant, l’offre est florissante.

Le 12 décembre, au Pôle musiques actuelles et création du conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Paris, se tenait la présentation publique des résultats d’une étude réalisée par la fédération Grands -Formats. Cette enquête, la deuxième du genre, est un outil majeur pour comprendre comment vivent les grands orchestres de jazz. Grands orchestres ou big bands ? La nuance existe. Le big band emploie traditionnellement trois sections instrumentales (anches, trombones et trompettes) et un trio ou quatuor…