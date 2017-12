Fin de quarantaine réussie pour les Olivensteins, qui sortent enfin leur premier album.

Le premier épisode de la vie des Olivensteins a été bref mais remarqué dans le monde du punk en version française. Un 45 tours 3 titres en 1979, et la justice leur a montré la sortie. Le célèbre directeur du centre médical Marmottan, spécialisé dans les addictions, dont ils avaient chapardé le nom comme des sales gosses, avait peu goûté la plaisanterie – et plus du tout quand ils ont commencé à jouer sur scène un morceau intitulé « Olivenstein, je t’ai dans les veines ». Exit donc les Olivensteins en 1980,…