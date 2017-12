Rennes, ville à croquer

La capitale bretonne s’engage dans une transition écologique reposant notamment sur la valorisation de l’agriculture urbaine.

B ienvenue dans la plus grande ferme de Rennes mais la plus petite de Bretagne ! », lance joyeusement Mikaël Hardy, en guise de mots d’accueil. À la lisière de la ville, dans le quartier de la Prévalaye, cet agriculteur s’occupe depuis un an de Perma G’Rennes, la première micro-ferme intensive maraîchère en permaculture implantée dans la capitale bretonne. Un petit sentier orné d’une haie d’honneur de courges matures guide le visiteur jusqu’aux 5 000 m2 de terre dévoilant un écosystème savamment travaillé.…