Réparer son vélo, un cadre de résistance

À Grenoble, les ateliers solidaires d’autoréparation sont un puissant vecteur de lien social et un outil d’émancipation.

Le premier à pousser la porte de Pignon sur roue a tout juste 11 ans et il s’appelle Malik. C’est la sortie d’école et la nuit précoce prévient que l’hiver n’est plus très loin. Sur le paillasson de l’atelier d’autoréparation de vélos, situé à la Villeneuve, l’un des quartiers les plus populaires de Grenoble, le petit gars, taiseux, pointe d’un doigt frigorifié la roue crevée de son B-Twin blanc. « Tu sais t’occuper de ça, maintenant ! », lui lance Gwenaël, trentenaire bénévole qui a participé à la…