Un cadeau aux lobbys et aux évangéliques

La décision du président états-unien est d’abord motivée par des facteurs de politique intérieure, au mépris de toute considération géopolitique.

Chaque jour apporte son lot de déclarations troublantes à la Maison Blanche. Le mercredi 5 décembre, flanqué de son vice-président, Mike Pence, comme pour marquer la solennité du moment, Donald Trump a reconnu officiellement Jérusalem comme la capitale d’Israël et indiqué son intention de transférer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à la ville sainte. « Après plus de deux décennies d’exemptions, nous ne sommes plus proches d’un accord de paix durable entre Israël et les Palestiniens. Ce serait une folie…