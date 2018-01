Demandez le (nouveau) journal !

En ce début d’année, c’est une multitude de nouveaux titres qui arrivent dans les kiosques et sur Internet. Une profusion a priori étonnante quand la crise de la presse est déjà bien installée.

On pourrait parler d’emballement, voire d’un printemps de la presse. Nouveaux hebdo-madaires en kiosques, quotidien numérique, webtélés, web-magazines et autres déclinaisons vidéo à destination des réseaux sociaux. Une multitude de titres s’installent en ce début 2018 dans le paysage médiatique. Créé par Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry, les fondateurs de la revue XXI et de 6Mois, Ebdo a donné le coup d’envoi le 12 janvier. Un hebdomadaire de cent pages, visant un lectorat jeune, qui voudrait «…