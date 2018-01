L’événement Hors Pistes explore cette année le concept de nation.

Organisé par le Centre Pompidou, le transversal festival Hors Pistes aborde de grands sujets de société par le prisme de l’image en mouvement et de l’art contemporain, en suivant chaque année un axe thématique spécifique. Après « La mer et ses traversées », en 2017, « La nation et ses fictions » est l’angle choisi pour cette édition 2018. Durant quinze journées, chacune correspondant à une sous-thématique particulière, le Forum 1 et le Cinéma 2 du Centre Pompidou livreront un programme très éclectique…