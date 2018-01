Mutuelles : La fin d’un modèle ?

Face à une guerre des prix de plus en plus féroce, les mutuelles rognent progressivement sur leurs principes originels.

Une page se tourne dans le monde mutualiste. Partout, par retouches successives ou accords globaux d’entreprise, l’heure est à la renégociation des conditions de travail et de rémunération des salariés. Il s’agit notamment « d’harmoniser » les modèles sociaux à la suite de fusions successives entre mutuelles. Des fusions qui concentrent progressivement le secteur dans une poignée de grands groupes. Une stratégie déployée pour faire face à une guerre de plus en plus féroce entre les mutuelles et les…