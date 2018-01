Nettoyage : les forçats invisibles

Ils briquent nos hôtels, nos gares, nos bureaux. Parfois, ils lèvent le poing pour protester contre leurs conditions de travail, dans un secteur majoritairement marqué par la sous-traitance.

Assise sur un tabouret en plastique devant l’hôtel Holiday Inn de Clichy, Mirabelle souffle sur ses mains pour les réchauffer. À ses côtés, Donnise, Blandine et Yacouba bavardent, saluent de la main les voitures qui klaxonnent pour leur signifier leur soutien. Depuis le 19 octobre, ils sont là tous les jours, dans le froid, devant l’hôtel dont ils nettoient chambres et couloirs depuis plus de dix ans. Ils dénoncent des cadences de travail « infernales », des mutations du jour au lendemain, des heures…