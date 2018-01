Donald Trump a fait annuler la presque totalité des lois et des décisions d'Obama dans le domaine de la protection de l’environnement.

En une année de présidence, Donald Trump et son administration se sont attachés à annuler la presque totalité des lois et des décisions de Barack Obama dans le domaine de la protection de l’environnement. Tout en paralysant progressivement les administrations fédérales chargées de ces questions. Florilège non exhaustif. • Le 7 décembre 2016, un mois après son élection, Trump nomme le climato-sceptique Scott Pruitt à la tête de l’Agence fédérale pour l’environnement (EPA). Pruitt, ancien procureur général…