Souffrance professionnelle à l'hôpital : les remèdes des soignants

Suicides, harcèlement, cadences infernales, privatisation rampante… L’hôpital craque, mais la communauté médicale se mobilise pour piloter les changements qui s’imposent.

Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les coupes budgétaires vont s’aggraver. Conséquences : maltraitance institutionnelle pour les résidents et souffrance pour les personnels, dénonce le collectif Notre santé en danger, mobilisé le 30 janvier. « On nous pressurise depuis des années, nous sommes arrivés à un point de bascule », alerte Jean-Pierre Salvarelli, membre du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) et chef de pôle au Vinatier, à Lyon, l’un des plus…