Suresnes Cités Danse : Ma cité va danser

Précurseur dans l’avènement des danses urbaines et de leur rencontre avec les autres genres, Suresnes Cités Danse fête ses 25 ans.

Organisé par le théâtre Jean-Vilar, le festival Suresnes Cités Danse, qui a pour vocation première de faire se rencontrer danse contemporaine et danses urbaines, a été créé en 1993, à l’instigation d’Olivier Meyer, directeur du théâtre depuis 1990. « Tout est parti d’un spectacle du chorégraphe new-yorkais Doug Elkins avec des danseurs du quartier de la Paillade, à Montpellier, raconte Olivier Meyer. J’ai trouvé le spectacle très beau et très vivant, j’ai été vraiment emporté par l’énergie et le plaisir à…