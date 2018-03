« À la trace » : Le mal des mères

Anne Théron et Alexandra Badea abordent la question de la maternité dans À la trace, un passionnant polar au féminin.

Si le règne des pères présente des signes d’effritement, qu’en est-il de la mère ? Après avoir travaillé sur le désir féminin à partir de Choderlos de Laclos dans Ne me touchez pas (2015), Anne Théron, artiste associée au Théâtre national de Strasbourg, décide de mener l’enquête. Mais, pour une fois, pas seule : avec l’auteure Alexandra Badea, connue pour ses pièces peuplées de personnages morcelés. « Pulvérisés », selon le titre de son texte le plus connu (L’Arche, 2012), et coincés dans des univers…