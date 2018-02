À l’ouest d’Eden

Avec Prière pour ceux qui ne sont rien, Jerry Wilson raconte le quotidien des sans-abri de Boise, dans l’Idaho. Un récit sans compromis.

Lorsqu’il évoque Prière pour ceux qui ne sont rien, son premier livre, paru aux États-Unis en 2015 dans une relative confidentialité, Jerry Wilson parle toujours de ses protagonistes au passé. Série de récits courts, de nouvelles rassemblées par une unité de lieu, les parcs de Boise, la capitale de l’Idaho, dans l’Ouest états-unien, et par une troupe de personnages que l’on retrouve d’un texte à l’autre et dont on suit le quotidien, l’ouvrage est le portrait choral de groupes de sans-abri que Wilson a…