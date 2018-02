La soirée des 30 ans de Politis en 30 photos

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Belle et chaleureuse soirée, le 7 février, à La Colonie, malgré les frimas extérieurs, pour les 30 ans de Politis. Trois cents invités, lecteurs et amis de Politis, ont bu à la santé de notre journal et des valeurs que nous avons en partage. Hommage amical à nos engagements et à cette indépendance que nous défendons si ardemment. Soirée festive surtout, avec Christophe Alévêque et un spectacle de flamenco.