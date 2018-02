Les villes deviennent des acteurs majeurs face aux États et aux multinationales.

Le 10 janvier, la ville de New York a décidé d’assigner en justice cinq géants pétroliers (BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil et Shell) pour leur responsabilité dans le changement climatique. Par ailleurs, la ville se désengage pour cinq milliards de dollars de ses fonds de pension dans les énergies fossiles. Pour le maire, Bill de Blasio, les compagnies pétrolières « ont sciemment trompé le public pour protéger leurs bénéfices ». Depuis l’ouragan Sandy d’octobre 2012, qui a fait plus de 40 morts dans…