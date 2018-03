En Russie, les ONG, « agents de l’étranger »

Depuis 2012, une loi spécifique vise à étouffer les associations russes. Un « rouleau compresseur » dont a notamment été victime l’Alliance des femmes du Don. Témoignage.

Plus de cinq ans ont passé depuis l’entrée en vigueur de la loi relative aux « agents de l’étranger ». Selon ce texte, toute « organisation non commerciale » recevant, même partiellement, des financements étrangers et exerçant des « activités politiques » doit être inscrite sur un registre spécifique. Et, en conséquence, rendre des comptes toujours plus -régulièrement. Selon Amnesty International, 148 ONG ont ainsi été enregistrées, et 27 d’entre elles ont dû cesser leurs activités. Pour les organisations…