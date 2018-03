Mouvement social : Une presse hostile

Le gouvernement peut compter sur le soutien actif des médias dominants, favorables à la libéralisation du rail, et à la fin des « privilèges » et des statuts prétendument « archaïques ».

Ils avaient annoncé un « jeudi noir ». Mais le 22 mars, à l’heure du bilan des grèves et manifestations du jour dans les fonctions publiques et à la SNCF, ils affichent un soulagement… combatif. Sur BFMTV, Thierry Arnaud, chef du service politique, fait état d’une « mobilisation médiocre ». « C’était la CGT essentiellement, tous les syndicats n’étaient pas présents », renchérit avec aplomb Ruth Elkrief alors même que sept des neuf syndicats de la fonction publique et les quatre organisations…