Dans une série documentaire, Patrick Boucheron revisite 2 000 ans d’histoire en dix épisodes clés.

An 79 après Jésus-Christ. Pompéi est enseveli par une éruption du Vésuve. La cité va rester à l’abri du regard des hommes pendant mille six cents ans. Jusqu’en 1748, quand on vient y chercher des sculptures pour décorer le palais du roi de Naples. Se développe alors un imaginaire du monde romain, bercé par l’émotion. Au XXe siècle, c’est au grand public, nourri de littérature et d’images idéalisées, de se passionner pour ces vestiges. Et c’est à partir de cet univers de cartes postales que Patrick…