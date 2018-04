Politis fête cette année ses 30 ans, mais aussi, cette semaine, son 1 500e numéro.

Politis fête cette année ses 30 ans, mais aussi, cette semaine, son 1 500e numéro. Cette longévité étonnante dans la presse indépendante française doit beaucoup à la persévérance, la foi même, de tous ceux qui y travaillent et contribuent chaque semaine dans l’hebdo, chaque jour sur le site web, à nourrir l’information et la réflexion, à rebours des refrains dominants dans les médias. En 1 500 numéros, sans compter les hors-séries, ce sont sans doute plus de mille signatures qui sont apparues sur les…