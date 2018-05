De la diversité des mondes arabes

À proprement parler, le livre de Didier Billion n’est pas un essai. Il n’en a pas la forme. Ces quarante synthèses sur « les » mondes arabes sont cependant beaucoup plus que de simples fiches. Car le directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) ne se contente jamais de fournir des informations factuelles, il propose sur chaque pays et chaque conflit une grille de lecture défiant le plus souvent le discours médiatique dominant.

Au-delà de la rigueur de la documentation et de la richesse des infographies, c’est dans cet engagement que réside l’originalité de l’ouvrage. Billion porte sur les conflits ouverts ou latents qui accablent le Moyen-Orient, l’Égypte et le Maghreb un regard résolument politique, alors que prévalent dans les médias des explications à caractère confessionnel. Il souligne notamment l’instrumentalisation de la rivalité chiisme-sunnisme, qui sert trop souvent de substitut à toute analyse rationnelle. Sans en contester la réalité, Billion réintègre les « facteurs sociaux et politiques ».