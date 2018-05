Décolonialiser le féminisme

Pas de lutte contre le racisme sans lutte contre le patriarcat : c’était l’un des mots d’ordre de la conférence « Bandung du Nord ».

« O__n va passer la parole à Angela Davis ! » Tonnerre d’applaudissements. Pour l’entrée en scène de cette figure historique du militantisme afro-américain, toute la salle de la Bourse du travail de Saint-Denis est debout. « We love you ! We love you ! », lui lance le public. L’intervention d’Angela Davis, féministe et ancienne Black Panther incarcérée deux ans aux États-Unis, clôt la soirée d’ouverture du Bandung du Nord. Une conférence internationale qui se veut le premier pas d’une « Internationale…