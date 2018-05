Spectacle hybride, L’Ailleurs de l’autre offre une ode chorale à la diversité culturelle et à la transmission orale.

Comme son titre le suggère, L’Ailleurs de l’autre est un (joli) défi à la géolocalisation et à l’uniformisation, bienvenu en ces temps de crispation identitaire. Élaboré en binôme par Aliénor Dauchez, plasticienne et metteuse en scène férue de musique contemporaine, et Geoffroy Jourdain, directeur artistique de l’ensemble vocal Les Cris de Paris, ce spectacle hybride – quelque part entre danse/performance et théâtre musical – est construit sur la réinterprétation d’une myriade de chants féminins. Provenant…