Corps en résistance

Événement dédié au mouvement de multiples formes, Move présente des performances, des projections et des installations en prise (plus ou moins) directe avec des problématiques majeures de notre temps. Ce panorama prospectif et sélectif invite d’autant plus à la découverte et au débat que l’intégralité du programme est proposée en accès libre.

L’édition 2018 réunit des œuvres qui mettent toutes en scène un (ou des) corps se confrontant aux conditions de vie et de production auxquelles chacun(e) d’entre nous doit faire face au quotidien. Création scénique de Paul Maheke, A Familiar Familial Place of Confusion (channel) allie danse, vidéo et composition sonore pour ausculter les rapports de pouvoir qui s’exercent sur le corps noir et queer. Présenté en continu durant les heures d’ouverture du centre Pompidou, Staging : Solo #2, de Maria Hassabi, est un prototype performatif caractérisé par une lenteur extrême des mouvements, qui va à l’encontre du rythme de la vie moderne, toujours plus rapide. Évoluant sur un large tapis rose vif, un(e) interprète se métamorphose de manière presque imperceptible au fil d’une longue phrase chorégraphique de deux heures, répétée en boucle.