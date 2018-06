Le juteux business des données personnelles

Le profilage de plus en plus précis des consommateurs, par le traçage de leurs faits et gestes en ligne comme dans la vraie vie, est en passe de métamorphoser notre économie.

Nous le savons désormais sans trop y prêter attention, chacun de nos mouvements sur Internet est enregistré, décrypté et compilé dans d’immenses bases de données. Pour le reste, le commun des mortels ignore à peu près tout. Que valent ces données ? Qui s’y intéresse ? Pour quel usage ? Est-ce finalement problématique, pour un quidam qui n’a rien à cacher et très peu à dépenser ?

Le RGPD, un outil de défense Difficile d’y échapper, car nos boîtes électroniques sont assaillies depuis plusieurs semaines d’e-mails le concernant : le nouveau règlement européen de protection des données est entré en vigueur le 25 mai. Le « RGPD » oblige les entreprises à recueillir un consentement « éclairé » de l’utilisateur pour enregistrer, conserver ou vendre ses données personnelles. Il prévoit un droit au refus, à l’oubli et à la modification. Une avancée majeure en matière de transparence et de protection de la vie privée, à condition que les utilisateurs décident de s’en emparer. Ce cadre nouveau pourrait également servir d’accélérateur à l’économie des données personnelles. La mise en conformité a contraint les entreprises à investir pour nettoyer leurs bases de données. Elles ont notamment dû regrouper celles qu’elles enregistrent dans une seule et même base de données sécurisée, pour permettre un droit de regard à leur client. Une bonne opération pour elles : regrouper ces données derrière un « référentiel client unique », c’est aussi la clé d’une connaissance encore plus précise de nos comportements, en ligne comme hors ligne. Ce débat est loin d’être clos, car les instances européennes actualisent en ce moment un autre texte cadre, la directive « ePrivacy ». Les internautes pourraient décider dès leur première connexion du niveau de protection qu’ils souhaitent vis-à-vis des cookies, ces petits logiciels qui enregistrent nos faits et gestes sur Internet. Choix valable pour toute connexion future, ce qui fait bondir les professionnels du secteur. Le projet, qui prévoit en revanche une simple information pour la géolocalisation dans les lieux physiques, fait donc l’objet d’un lobbying intense. Première réponse : nos données personnelles représentent, selon le cabinet IDC, un marché de 60 milliards d’euros en 2016, qui devrait croître d’un tiers d’ici à 2020. Et leur valorisation pourrait générer, indirectement, une richesse cinq fois plus importante. Le big data est donc devenu une nouvelle obsession dans la plupart des entreprises. Où la multiplication des appareils connectés et des outils numériques génère une masse infinie d’informations, abondée par la manie du « reporting » qui contamine tous les secteurs d’activité.

La plupart du temps, les entreprises tentent de mettre à profit leur propre base de données : dans l’industrie, des capteurs permettent d’affiner la maintenance des installations industrielles ; chez les opérateurs téléphoniques, l’analyse des habitudes des abonnés permet de prévenir les résiliations, par exemple. C’est le côté clair de l’analyse des données. Celui qui permet des innovations sans entraver le respect de la vie privée, à l’instar de l’open data, mouvement de transparence qui s’impose progressivement aux administrations.

Mais les données personnelles sont aussi très prometteuses dans le domaine du marketing, car elles rendent possible un profilage de plus en plus fin du consommateur, permettant de décliner des publicités ultra-personnaliséeset de quantifier avec précision aussi bien le retour sur investissement que la satisfaction et les attentes du client. « Le maître mot du big data, c’est la personnalisation », résume Stéphane Messika, directeur de Kynapse, un cabinet de consultants qui aide les entreprises à prendre ce virage.

Ce marché de la publicité en ligne reste trusté aux deux tiers par Facebook et Google, qui captent par ailleurs la quasi-totalité de sa croissance. Car ce dernier « collecte des données extrêmement fines, réévaluées en permanence, avec une géolocalisation qui permet une granularité phénoménale », observe -Olivier Kautz, développeur et créateur de sites Internet. Mais les miettes restantes constituent néanmoins une manne colossale, qui assure un business confortable à beaucoup de sites proposant des services non payants. À l’image notamment des médias gratuits en ligne, qui, depuis l’été dernier, se sont rapprochés pour compiler les données qu’ils enregistrent sur les habitudes de leurs lecteurs, afin de créer leur propre régie de publicités ciblées (1).

D’autres acteurs méconnus ont flairé le filon et se sont spécialisés dans l’achat-vente de données personnelles. Ce sont les « courtiers en données », ou « databrokers ». La plupart existent depuis des décennies mais connaissent un développement florissant depuis l’avènement du big data (2).

Leur métier ? Collecter des masses de données personnelles grâce à des jeux-concours en ligne ou des -cookies – petits logiciels qui tracent notre activité sur Internet – installés sur les sites que nous consultons. Les databrokers achètent également des fichiers constitués par d’autres entreprises. « Beaucoup de petits sites d’e-commerce font des promotions très alléchantes en important par exemple des produits de Chine, dont la finalité est en fait de collecter, pour les vendre, des adresses, informations bancaires, noms et numéros de téléphone », raconte Olivier Kautz.