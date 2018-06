Les impromptus du quotidien

Musicienne, chanteuse, auteure et pédagogue, Nellyla invente son métier avec la patience féconde de celles et ceux qui suivent leur voie.

Nelly Lavergne, Nellyla tout simplement, trace sa route au gré du temps qui passe. Née au tournant des années 1980 dans une famille où le chant est omniprésent, c’est au piano classique qu’elle se frotte en premier, avant de passer par le jazz pour, ensuite, emprunter d’autres voies, puis s’en émanciper. En suivant un fil rouge, ou plutôt deux, qui s’entremêlent voluptueusement : l’improvisation et l’oralité.

La découverte de l’ethno­musicologie à l’université ouvre à la jeune femme un horizon qui lui va bien, mais qu’elle exploite sur ses terrains à elle, le studio et la scène. Sa rencontre avec ­l’ensemble vocal Soli-Tutti, au milieu des années 2000, comble ses attentes d’alors et d’au-delà : « Croiser les répertoires traditionnels et contemporains, la musique écrite et des musiques plus populaires du monde entier. » Un mélange des genres qui l’amène à reconsidérer sa voix, pour aller vers davantage de techniques liées au chant ­lyrique. Sans perdre de vue le fil de l’improvisation, qui fait le lien dans cette période éclectique.

Tsala, le quartet fondé par Nellyla avec le pianiste Stéphane Tsapis en 2004, répond à une triple intention : jazz, poésie et voyage. C’est l’époque « vocaliste », où elle « [s]’invente un langage à partir d’onomatopées » improvisées sur des compositions écrites. Et puis arrive Jône, le « duo pop électro, mélancolique et décalé » qu’elle forme avec son compagnon, Johan Guidou, batteur devenu « music maker » (définition sur johanguidou.com).