Nicolas Moreaux : Voyage en pérennité

En ces temps de crispation, la musique de ce contrebassiste surdoué rassérène, avec une douceur efficiente, une vigueur élémentaire. Far Horizons, enregistré avec un sextet unanimement investi dans chaque repli de ce répertoire original, propulse l’auditeur sur des terres magnétiques. Que l’on connaisse ou non les références de Nicolas Moreaux, il se dégage de sa musique une invitation familière au partage des sens, à la contemplation sincère, lucide et sensible.