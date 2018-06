[TRIBUNE] « Avec Bure, nous sommes toutes et tous des malfaiteurs ! »

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Les opposant·e·s au projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure ont récemment fait l'objet d'une vague de perquisitions et d'arrestations sans précédent (1). Dans le cadre d'une enquête ouverte l'an dernier, une commission rogatoire permet désormais de procéder à des perquisitions, auditions, interpellations de toute personne ayant été en relation, même ponctuelle, avec les opposant·e·s au projet. La tentative pour isoler et transformer ainsi une lutte collective en « association de malfaiteurs » (2) dit bien la volonté de l'État de réduire au silence la résistance contre un projet industriel qu'il cherche à imposer par tous les moyens possibles, alors même que subsistent un grand nombre de risques et d'incertitudes. Pour cela, un juge d'instruction n'a pas hésité la semaine dernière à perquisitionner et mettre en garde à vue un des avocats qui défend les opposant·e·s (3). Bien que celui-ci ait été relâché – pour l'instant sans charges –, on peut s'inquiéter du procédé qui consiste à priver des militant·e·s de leur défense au moment même où plusieurs d'entre eux·elles faisaient l'objet d'une garde à vue.

Nous, intellectuel·le·s, auteur·e·s, chercheur·e·s, artistes, éditeur·rice·s, journalistes, avocat·e·s, scientifiques, élu·e·s, ami·e·s, n'acceptons pas ces méthodes. Nous exigeons l'abandon des poursuites contre les opposant·e·s et la fin des opérations d'intimidation. Nous appelons à organiser et/ou rejoindre les rassemblements du mercredi 27 juin à 19h appelés par les associations de lutte partout en France et ailleurs (4).

Pour faire corps ensemble face à la répression de l’État, une large solidarité est plus que jamais nécessaire. Si les chouettes et les hiboux de Bure devaient constituer une association de malfaiteurs, nous en ferions partie.

Contact : buretribune@riseup.net

Premier•e•s signataires :

Sara Aguiton, chercheuse

Pierre Alferi, écrivain

Maud Alpi, réalistatrice

Charles Alunni, universitaire

Santiago Amigorena, réalisateur, écrivain

Janie Arnéguy, conseillère municipale de Nîmes

John Badour, éditeur

Jean-Christophe Bailly, écrivain

Ludivine Bantigny, historienne

Alexandre Beaumarchais, auteur

Esther Benbassa, sénatrice et sociologue

Emmanuelle Berger, universitaire

Judith Bernard, metteure en scène, enseignante, journaliste

Arno Bertina, écrivain

Olivier Besancenot, porte-parole du NPA

Éric Beynel, porte-parole de Solidaires

Lorenzo Bianchi, réalisateur et producteur

Françoise Bloch, collectif IndWHO

Dénètem Touam Bona, prof de philo en Guyane

Sébastien Bonetti, journaliste

Christophe Bonneuil, chercheur

Anne-Laure Bonvalot, enseignante-chercheuse

Maguy Borras, féministe

Yasmine Bouagga, sociologue

Patrick Bouchain, architecte

Baptiste Boulba-Ghigna, enseignant de philosophie

William Bourdon, avocat

Bruno Boussagol, metteur en scène

Célima Boustol, comité de soutien Bure Longwy

Françoise Bouvier, amie

Annabelle Bouzom, productrice

Sophie Bruneau, cinéaste et enseignante

Fabio Bucci, étudiant, Longwy

Sylvaine Bulle, sociologue

Noëlle Burgi-Golub, chercheuse CNRS

Gilbert Cabasso, professeur de philosophie retraité

Isabelle Cambourakis, éditrice

Jacques Capet, syndicaliste CGT

Isabelle Carlier, vidéaste, directrice d'association

Françoise Chanial, Amis de la Terre-France et ADN (Arrêt du nucléaire)

Gérard Chaouat, directeur de recherche CNRS

Vincent Charbonnier, universitaire

Denis Chartier, enseignant-chercheur

Etienne Cherrier, militant décroissant

Michel Collot, universitaire

Jean-Baptiste Comby, sociologue

Alessandro Comodin, cinéaste

Philippe Corcuff, maître de conférences de science politique à l'IEP de Lyon

David Cormand, secrétaire national EELV

François Cornilliat, chercheur

Fanny Cottençon, actrice

René Coucke, psychanalyste

Annick Coupé, secrétaire générale d’Attac

Gérard Courant, cinéaste

Jean-Patrice Courtois, poète, écrivain

Thomas Coutrot, économiste

Catherine Croizy-Naquet, professeur d'université

François Cusset, historien des idées et auteur

Gaspard D'Allens, auteur, journaliste

Alain Damasio, écrivain

Dominique Damour, psychologue, membre du Collectif Pour le Triangle de Gonesse

Danakil, groupe de musique

Etienne Davodeau, auteur de bande dessinée

Daniel Débatisse, retraité

Marielle Debos, politiste, Université Paris Nanterre

Stéphanie Dechézelles, politiste

Alessi Dell'Umbria, auteur

Céline Depretz, artiste plasticienne

Jean-Marie Dermagne, avocat

Louise Desbrusses, écrivaine

Arnaud des Pallières, cinéaste

Benjamin Dessus, ingénieur et économiste

Cyril Dion, écrivain, réalisateur

Elsa Dorlin, philosophe

Bernadette & Julien Durand, syndicalistes paysans

Jean-Pierre Duret, réalisateur et preneur de son

Sylvain Duthu, artiste (Boulevard des Airs)

Julien Englebert, cinéaste

Catherine Fagnot, traductrice

Dominique Fagnot, enseignant de philosophie

Jules Falquet, sociologue

Denise et Guy Feller, éditeurs à Paroles de lorrains

Michèle Fogel, historienne

Jacques Fradin, économiste

Eric Fraj, chanteur

Isabelle Frémeaux, activiste, habitante de la ZAD

FSU Dordogne

Fanny Gallot, historienne

Nadia Garnoussi, sociologue

Jean-Claude Garrot, éditeur

Jean-Jacques Gandini, avocat, ancien président du Syndicat des Avocats de France

Hélène Gaudy, écrivaine

Vincent Gay, enseignant en sociologie

Valérie Gérard, philosophe

Denis Gheerbrant, cinéaste

Barbara Glowczewski, anthropologue, DR CNRS

Jean-Christophe Goddard, anthropologue

Antoine Godinot, docteur en géologie

Julie Gorecki, chercheuse, militante

Martine Grandcolas

Ninon Grangé, philosophe

Anahita Grisoni, chercheuse

Nacira Guénif-Souilamas, sociologue, universitaire

Émilie Hache, philosophe

Nicolas Haeringer, 350.org

Alain de Halleux, réalisateur

Khaled Hamida, médecin, membre du comité central de la Ligue des droits de l’homme

Marion Hänsel, actrice, réalisatrice et productrice

Éric Hazan, éditeur

Odile Hélier, anthropologue

Benjamin Hennot, réalisateur

Odile Henry, sociologue

Clothilde Hesme, actrice

Suzanne Husky, artiste

Nicole Jacques-Lelièvre, professeur des universités émérite

Évelyne Jacquey, CNRS, Nancy

Yannick Jadot, député européen

Joan Jakobowski, artiste

François Jarrige, historien

Florence Johsua, enseignante-chercheuse en science politique, Université Paris Nanterre

Eva Joly, députée européenne, ancienne juge d'instruction

John Jordan, artiste, activiste, habitant de la ZAD

Pierre de Jouvancourt, philosophe

Michel Kajman, journaliste retraité

Michel Kokoreff, sociologue

Caroline Lamarche, autrice

Nicolas Lambert, auteur et acteur

Bouli Lanners, comédien, scénariste, et réalisateur

Anthony Lapia, producteur

Bernard Laponche, physicien

Anne Larue, professeure des universités

Sandra Laugier, philosophe

Stéphane Lavignotte, pasteur

Patrick Leboutte, historien du cinéma

Jérôme Lèbre, philosophe

Bernard Leclerc, président de la section de Metz de la Ligue des droits de l'homme

Philippe Leclercq, militant anti-nucléaire, ancien conseiller régional de Lorraine

Dominique Lefèvre, professeure des écoles

Jean-Marie Lelièvre, professeur retraité

Yves Lenoir, auteur

Jorge Léon, cinéaste

Thomas Le Roux, historien

Thibaut Le Texier, chercheur

Roland Lethem, cinéaste

Jean-Louis Lhermitte, plasticien

Ligue des droits de l'homme, section de Sarlat

Frédéric Lordon, économiste

Bernard Loup, président du Collectif pour le Triangle de Gonesse

Patrice Maniglier, philosophe

Veronique Marcot, collectif INdWHO

Patrick Mario Bernard, réalisateur, scénariste

François Martig, artiste sonore

Maxime Martinot, réalisteur

Isabelle Masson-Loodts, journaliste, auteure et réalisatrice

Lilian Mathieu, sociologue, CNRS

Cy Lecerf Maulpoix, journaliste

Philippe Menut, journaliste, documentariste

Carolyn Merchant, professor of environmental history, University of California, Berkeley

Stéphane Mercurio, réalisatrice

Hélène Merlin-Kajman, professeure des universités

Guillaume Meurice, humoriste

Magali Molinié, maîtresse de conférence, Université Paris 8

Tessa Namias, monteuse

Delphine Noels, réalisatrice

Emilie Notéris, travailleuse du texte

Nancy Oddo, enseignante-chercheuse

Albert Ogien, Dr CNRS

Mariana Otero, réalisatrice

Marcel Otte, professeur ordinaire &mérite, ULg

Romain Ozanne, ingénieur du son

Yves Pagès, écrivain

Mathilde Panot, députée France Insoumise

La Parisienne libérée, chanteuse

Céline Pessis, historienne

Paula Pi, chorégraphe

Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération Paysanne

Mathias Pinieiro, réalisateur

Sylvain Piron, historien

Christine Planté, chercheuse

Geoffrey Pleyers, sociologue

Dominique Plihon, économiste, porte-parole d'ATTAC

Emmanuelle Posse, professeur de philosophie

Christine Poupin, porte-parole du NPA

Philippe Poutou, porte-parole du NPA

Raphael Pradeau, porte-parole d'ATTAC

Geneviève Pruvost, chercheuse

Serge Quadruppani, écrivain

Nathalie Quintane, écrivaine

Josep Rafanell i Orra, psychothérapeute

Gianfranco Rebucini, chercheur

Xavier Renou et les Désobéissants

Marion Richez, philosophe, auteure

Jacqueline Riès, adjointe au maire, Maxéville

Mathieu Rigouste, sociologue

Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice, écrivaine

Jean-Marc Rochette, auteur de bande dessinée, peintre et sculpteur

Emilie Roi, directrice de l’Œil de Poisson

Kristin Ross, écrivaine

Christian Rouaud, réalisateur

Juliette Rousseau, militante

Muriel Rueff, avocate

Sylvana Scarpa infirmière à Nancy

Raquel Schefer, chercheuse et cinéaste

Oliwia Siemion, AESH, Sud éducation Lorraine

Philippe Simon, cinéaste et critique

Yves Sintomer, professeur de sciences politiques Paris 8, member of the University President’s Board Nuffield College, Oxford University

SNUTER FSU Nouvelle Aquitaine

Alessandro Stella, chercheur CNRS

Isabelle Stengers, philosophe

Antoine Thirion, critique

Stephane Tonnelat, chercheur

Sezin Topçu, chercheuse

Jean-Louis Tornatore, anthropologue

Rémy Toulouse, éditeur

Aurélie Trouvé, enseignante chercheuse

Anna Lowenhaupt Tsing, professeure d'anthropologie Santa Cruz, Californie, Aarus, Danemark

Jean-Baptiste Vidalou, philosophe bâtisseur

Anne Waldman, poète, USA

Catherine Zambon, auteure

Victor Zebo, chef opérateur prise de vue